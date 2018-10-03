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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.322.830.952 Türk Hava Yolları 807.131.007 ASELSAN 529.318.147 Türk Telekom 516.825.864 Yapı ve Kredi Bank. 361.732.300 Akbank 332.181.323 Halkbank 297.451.408 Koza Altın 265.536.609 Koza Madencilik 258.171.043 Kardemir (D) 244.570.700 Petkim 241.173.625 Vakıflar Bankası 209.672.440 İş Bankası (C) 205.280.561 Tüpraş 191.596.441 İpek Doğal Enerji 158.691.162 Turkcell 123.759.271 Ereğli Demir Çelik 93.697.548 Arçelik 92.760.408 Koç Holding 86.047.538 Sabancı Holding 81.566.515(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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