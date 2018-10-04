Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.280.656.852 Türk Hava Yolları 745.230.216 ASELSAN 588.195.106 Akbank 461.197.616 Türk Telekom 434.900.419 Kardemir (D) 341.342.504 Tüpraş 293.662.871 Yapı ve Kredi Bank. 280.679.843 Halkbank 250.211.276 İş Bankası (C) 175.352.357 Vakıflar Bankası 174.017.276 Petkim 166.304.425 Koza Madencilik 156.314.203 Ereğli Demir Çelik 143.669.997 Turkcell 139.022.704 Koza Altın 129.156.917 Koç Holding 118.111.959 Bim Mağazalar 94.580.849 Soda Sanayii 87.233.119 İpek Doğal Enerji 74.318.984(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

