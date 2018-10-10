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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.154.242.585 Halkbank 1.000.033.220 Türk Hava Yolları 691.257.450 ASELSAN 654.728.738 Petkim 317.333.384 Türk Telekom 301.778.566 Akbank 296.293.135 Yapı ve Kredi Bank. 281.004.808 Vakıflar Bankası 276.524.067 Tüpraş 253.098.302 İş Bankası (C) 250.529.517 Kardemir (D) 247.335.386 Koza Altın 156.165.998 Ereğli Demir Çelik 150.496.994 Koza Madencilik 145.983.103 Koç Holding 135.484.290 Bim Mağazalar 121.234.716 Turkcell 101.349.260 İttifak Holding 99.332.607 İpek Doğal Enerji 89.551.753(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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