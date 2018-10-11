Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.088.471.027 Halkbank 744.786.445 Türk Hava Yolları 682.195.524 ASELSAN 458.340.872 Petkim 412.260.663 Akbank 291.042.448 İş Bankası (C) 254.443.592 Kardemir (D) 253.150.613 Türk Telekom 199.450.707 Vakıflar Bankası 193.125.942 Yapı ve Kredi Bank. 187.777.874 Koza Altın 161.436.031 Ereğli Demir Çelik 158.815.828 Vestel 140.331.284 Tüpraş 132.424.844 Bim Mağazalar 116.214.956 Koza Madencilik 113.990.994 T.S.K.B. 91.628.096 Turkcell 91.462.846 Koç Holding 83.387.785(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

