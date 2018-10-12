Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 1.763.368.944 Garanti Bankası 1.361.414.029 Türk Hava Yolları 1.251.228.284 ASELSAN 727.942.369 Akbank 502.380.042 Petkim 434.947.569 Vakıflar Bankası 397.755.515 Yapı ve Kredi Bank. 393.672.629 Kardemir (D) 337.149.124 Türk Telekom 295.493.636 İş Bankası (C) 289.944.629 Koza Altın 273.302.100 Ereğli Demir Çelik 166.042.142 Koza Madencilik 151.716.304 Tüpraş 148.715.866 Koç Holding 140.396.391 Turkcell 135.477.004 Sabancı Holding 114.495.436 Bim Mağazalar 102.400.758 Çemaş Döküm 92.469.180(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

