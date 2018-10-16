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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 18:46 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.023.603.800 Garanti Bankası 941.091.298 Halkbank 825.881.193 ASELSAN 802.900.614 Petkim 469.675.559 Akbank 370.113.221 Türk Telekom 325.020.354 Yapı ve Kredi Bank. 306.496.574 İş Bankası (C) 290.742.272 Vestel 250.753.543 Kardemir (D) 239.687.765 Vakıflar Bankası 233.072.302 Tüpraş 187.946.704 Ereğli Demir Çelik 187.217.617 Turkcell 154.779.024 Koza Altın 131.351.574 Sasa Polyester 120.354.990 Fenerbahçe Futbol 110.774.140 Pegasus 104.426.786 Koza Madencilik 90.271.974(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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