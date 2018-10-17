Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.395.968.283 Garanti Bankası 1.185.242.640 Halkbank 808.130.336 Petkim 571.000.624 ASELSAN 551.325.964 Yapı ve Kredi Bank. 344.789.337 Akbank 344.097.239 Kardemir (D) 338.006.301 Koza Altın 315.714.096 Vakıflar Bankası 310.061.518 Tüpraş 297.587.927 İş Bankası (C) 293.094.082 Ereğli Demir Çelik 245.388.455 Türk Telekom 210.790.338 Koza Madencilik 134.285.488 İş Fin.Kir. 129.203.803 Arçelik 121.146.235 İttifak Holding 112.370.989 Turkcell 105.614.093 Pegasus 105.404.136(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

