Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.051.104.611Garanti Bankası1.028.022.918Halkbank504.266.539Petkim421.772.333ASELSAN372.646.908Akbank278.245.783Tüpraş246.817.544Vakıflar Bankası229.082.517Kardemir (D)222.014.138Sasa Polyester192.467.904İş Bankası (C)179.581.242Ereğli Demir Çelik147.097.676Koza Altın142.280.033Yapı ve Kredi Bank.140.106.473Tümosan Motor ve Traktör129.663.976Emlak Konut GMYO127.169.785Türk Telekom124.437.732Turkcell116.660.518Koç Holding101.562.393Arçelik88.054.260(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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