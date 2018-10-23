Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.166.274.988 Türk Hava Yolları 895.727.077 ASELSAN 664.689.979 Halkbank 596.129.380 Akbank 388.314.192 Kardemir (D) 332.997.906 Petkim 307.374.566 Vakıflar Bankası 212.915.328 İş Bankası (C) 210.827.938 Yapı ve Kredi Bank. 187.885.669 Türk Telekom 174.044.121 Ereğli Demir Çelik 153.798.271 Koza Altın 150.774.810 Tüpraş 114.946.569 Turkcell 103.607.658 İttifak Holding 96.399.239 Bim Mağazalar 95.841.060 Sasa Polyester 89.969.434 Sabancı Holding 71.729.200 Arçelik 69.045.685(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

