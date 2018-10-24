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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 18:54 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 802.697.096 Türk Hava Yolları 789.300.692 Halkbank 360.416.766 Kardemir (D) 351.394.958 ASELSAN 338.936.717 Akbank 247.971.721 Türk Telekom 197.565.306 İş Bankası (C) 176.495.598 Turkcell 172.898.256 Petkim 167.187.894 Ereğli Demir Çelik 151.967.859 Vakıflar Bankası 140.747.947 Koza Altın 133.737.968 Yapı ve Kredi Bank. 133.198.205 Tüpraş 120.868.466 Emlak Konut GMYO 73.300.130 İttifak Holding 66.970.308 Bim Mağazalar 64.221.532 Sabancı Holding 63.656.278 Tekfen Holding 60.061.145(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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