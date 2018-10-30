Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.290.084.675 Garanti Bankası 922.899.445 ASELSAN 432.068.569 Halkbank 303.937.276 Kardemir (D) 296.466.780 Akbank 283.053.193 Petkim 236.839.262 Turkcell 224.113.275 Vakıflar Bankası 192.705.614 Ereğli Demir Çelik 188.908.739 Tüpraş 162.871.312 İş Bankası (C) 141.343.510 Yapı ve Kredi Bank. 136.326.224 Türk Telekom 127.623.960 Bim Mağazalar 124.604.943 Koza Altın 121.973.873 Arçelik 120.557.598 Zorlu Enerji 103.541.348 Şişe Cam 88.160.995 Sasa Polyester 86.162.506(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

