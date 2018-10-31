Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 917.388.831 Garanti Bankası 906.983.358 ASELSAN 718.090.887 Halkbank 342.590.920 Petkim 311.214.229 Kardemir (D) 311.192.513 Akbank 310.514.908 Ereğli Demir Çelik 254.844.785 Tüpraş 244.001.014 Vakıflar Bankası 219.049.216 Yapı ve Kredi Bank. 212.857.456 İş Bankası (C) 185.562.932 Şişe Cam 160.170.927 Arçelik 147.036.566 Bim Mağazalar 145.318.133 Koza Altın 143.916.441 Turkcell 135.058.694 Koç Holding 134.302.614 Sabancı Holding 99.937.247 Türk Telekom 88.563.999(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

