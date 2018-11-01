Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.010.119.333 Türk Hava Yolları 913.018.368 ASELSAN 613.948.571 Akbank 325.561.038 Halkbank 303.945.582 Koza Altın 268.491.884 Petkim 264.746.564 Kardemir (D) 249.595.027 Tüpraş 209.539.982 Vakıflar Bankası 191.481.595 Ereğli Demir Çelik 160.405.326 Yapı ve Kredi Bank. 154.590.803 Türk Telekom 143.995.283 İş Bankası (C) 138.436.374 Koza Madencilik 126.575.269 Turkcell 117.869.974 Arçelik 86.654.994 Sasa Polyester 84.059.056 Şişe Cam 77.920.987 Vestel 75.415.688(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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