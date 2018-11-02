Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.245.533.513 Garanti Bankası 1.234.385.906 ASELSAN 852.838.594 Halkbank 719.617.269 Kardemir (D) 501.070.655 Petkim 419.466.436 Akbank 387.951.255 Vakıflar Bankası 313.845.079 Yapı ve Kredi Bank. 311.054.754 Tüpraş 310.175.587 İş Bankası (C) 240.175.662 Ereğli Demir Çelik 229.348.379 Türk Telekom 190.320.026 Koza Altın 157.176.107 Turkcell 117.095.532 Sasa Polyester 113.126.201 Bim Mağazalar 108.309.726 Sabancı Holding 86.257.474 Gersan Elektrik 86.194.284 Koza Madencilik 69.958.265(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

