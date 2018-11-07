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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.103.838.639 Türk Hava Yolları 953.851.987 ASELSAN 558.080.729 Türk Telekom 556.235.862 Halkbank 414.878.778 Akbank 326.475.488 Kardemir (D) 271.853.968 Petkim 241.405.263 Vakıflar Bankası 217.240.821 Yapı ve Kredi Bank. 206.926.292 İş Bankası (C) 185.865.175 Tüpraş 159.118.083 Vestel 138.693.908 Koza Altın 138.071.132 Arçelik 132.252.856 Ereğli Demir Çelik 112.841.510 Çemaş Döküm 92.551.425 Bim Mağazalar 91.779.830 Turkcell 88.060.447 Sabancı Holding 82.066.289(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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