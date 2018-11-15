FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.021.116.437 Garanti Bankası 745.790.006 ASELSAN 683.792.621 Kardemir (D) 511.405.407 Halkbank 422.942.406 Koza Altın 316.025.258 Türk Telekom 305.830.641 Koza Madencilik 241.183.513 Vakıflar Bankası 215.124.820 Petkim 204.460.449 Akbank 173.559.531 İpek Doğal Enerji 150.196.663 Bim Mağazalar 139.681.162 Ereğli Demir Çelik 135.393.363 İş Bankası (C) 127.146.066 İhlas Gayrimenkul 126.075.028 Yapı ve Kredi Bank. 109.596.804 Tüpraş 91.581.760 Sabancı Holding 83.502.872 Doğan Holding 66.407.319(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 
Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

Poşeti bedava verene bin TL ceza

Poşeti bedava verene bin TL ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.