Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 940.261.104 Türk Hava Yolları 611.191.626 ASELSAN 341.975.552 Şekerbank 333.609.772 Akbank 324.359.411 Koza Madencilik 317.085.919 Kardemir (D) 302.781.745 Halkbank 296.729.563 Yapı ve Kredi Bank. 250.780.054 Petkim 249.297.975 İş Bankası (C) 245.790.876 Vakıflar Bankası 228.797.706 Ereğli Demir Çelik 206.897.641 Koza Altın 159.965.654 Türk Telekom 159.536.972 İpek Doğal Enerji 137.596.234 Tüpraş 118.690.271 Sabancı Holding 84.277.221 Turkcell 68.871.990 Bim Mağazalar 60.281.570(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

