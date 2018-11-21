Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 794.134.336 Garanti Bankası 555.497.056 İpek Doğal Enerji 424.757.694 Koza Madencilik 378.267.153 Petkim 359.666.386 Halkbank 349.542.522 ASELSAN 347.828.156 Kardemir (D) 308.679.339 Akbank 258.139.621 Vakıflar Bankası 184.966.302 Koza Altın 175.047.063 Tüpraş 165.435.231 Ereğli Demir Çelik 160.290.052 Şekerbank 118.335.676 İş Bankası (C) 110.580.994 Sasa Polyester 102.279.628 Türk Telekom 87.563.055 Yapı ve Kredi Bank. 82.865.816 Soda Sanayii 78.720.641 Turkcell 76.390.636(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

