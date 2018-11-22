Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 563.551.438 İpek Doğal Enerji 465.483.650 Garanti Bankası 401.454.500 Koza Madencilik 348.225.695 Halkbank 188.728.308 ASELSAN 176.208.156 Petkim 164.203.804 Koza Altın 160.719.167 Kardemir (D) 156.093.685 Akbank 153.321.086 Tüpraş 131.649.730 Türk Telekom 129.079.162 Ereğli Demir Çelik 121.783.815 Vakıflar Bankası 113.856.843 İş Bankası (C) 90.461.355 Şişe Cam 67.860.256 Sasa Polyester 65.331.766 Yapı ve Kredi Bank. 60.819.674 Vestel 51.774.554 Turkcell 49.914.858(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

