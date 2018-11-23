Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 910.126.884 Koza Madencilik 373.647.586 İpek Doğal Enerji 320.213.567 Garanti Bankası 314.365.335 ASELSAN 238.943.516 Petkim 211.926.491 Halkbank 184.801.916 Türk Telekom 167.584.577 Şişe Cam 151.258.799 Akbank 126.111.274 Kardemir (D) 126.107.732 Koza Altın 111.792.526 Turkcell 110.217.004 Vakıflar Bankası 102.709.391 Tüpraş 93.979.792 İş Bankası (C) 87.417.695 Pegasus 77.774.258 Ereğli Demir Çelik 62.542.524 Bim Mağazalar 57.103.535 Sabancı Holding 49.986.321(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

