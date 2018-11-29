Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 803.220.987 Türk Hava Yolları 711.726.662 ASELSAN 419.860.054 Halkbank 355.305.396 Kardemir (D) 320.464.425 Koza Madencilik 301.126.454 Akbank 251.633.853 Türk Telekom 231.837.632 Ereğli Demir Çelik 211.729.120 Vakıflar Bankası 202.191.747 Petkim 199.042.050 İpek Doğal Enerji 173.711.287 İş Bankası (C) 158.454.654 Tüpraş 152.656.621 Sabancı Holding 145.356.313 Yapı ve Kredi Bank. 123.539.341 Bim Mağazalar 97.820.465 Koza Altın 94.476.587 Yataş 88.094.538 Koç Holding 87.881.300 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

