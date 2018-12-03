Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 871.113.327 Türk Hava Yolları 834.867.847 Kardemir (D) 621.714.289 Halkbank 377.970.313 Ereğli Demir Çelik 351.643.722 ASELSAN 296.107.620 Yapı ve Kredi Bank. 290.351.561 Türk Telekom 276.893.076 Akbank 207.997.031 Vakıflar Bankası 185.780.373 Petkim 185.535.180 İş Bankası (C) 159.350.020 İpek Doğal Enerji 131.305.330 Tüpraş 127.105.954 Koza Madencilik 123.920.912 Çemaş Döküm 117.885.354 Turkcell 113.462.715 Sasa Polyester 112.102.314 Bim Mağazalar 102.237.494 Koza Altın 96.832.835 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

