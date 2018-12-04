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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 18:41 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 883.825.379 Garanti Bankası 850.852.086 Kardemir (D) 465.269.835 T. Halk Bankası 367.073.780 Türk Telekom 269.288.433 Akbank 255.833.969 Koza Madencilik 228.442.142 Aselsan 223.676.216 Yapı ve Kredi Bank. 211.084.145 Tüpraş 204.462.176 Vakıflar Bankası 177.085.687 İpek Doğal Enerji 172.306.167 Petkim 145.721.775 Ereğli Demir Çelik 138.431.017 İş Bankası (C) 134.729.524 Turkcell 123.957.505 Bim Mağazalar 110.250.940 Koza Altın 96.561.228 Sabancı Holding 90.102.287 Emlak Konut GMYO 83.453.122 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsada işlem hacmi sıralaması

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