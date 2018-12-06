Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 760.937.232 Türk Hava Yolları 610.377.311 Akbank 374.862.925 T. Halk Bankası 267.369.239 Çemaş Döküm 240.567.654 Kardemir (D) 231.116.474 Aselsan 215.441.034 Ereğli Demir Çelik 206.849.095 Vakıflar Bankası 186.308.609 Tüpraş 140.837.579 Koza Madencilik 134.499.852 İş Bankası (C) 119.168.033 Türk Telekom 118.380.180 Yapı ve Kredi Bank. 97.227.669 Koza Altın 95.563.811 Petkim 95.219.176 İpek Doğal Enerji 76.845.973 Bim Mağazalar 73.541.035 Turkcell 63.941.071 Sabancı Holding 63.222.581(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

