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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 19:04 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 694.630.502 Halkbank 618.300.753 Garanti Bankası 602.032.795 ASELSAN 277.237.367 Koza Madencilik 264.978.694 Akbank 222.675.526 Kardemir (D) 191.962.681 Tüpraş 173.858.026 Vakıflar Bankası 147.567.952 İpek Doğal Enerji 124.059.903 Ereğli Demir Çelik 122.006.455 İş Bankası (C) 119.934.826 Koza Altın 103.947.694 Petkim 90.562.804 Türk Telekom 74.756.464 Çemaş Döküm 74.266.990 Turkcell 72.144.531 ICBC Turkey Bank 71.358.434 Tümosan Motor ve Traktör 56.421.578 Yapı ve Kredi Bank. 56.383.539(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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