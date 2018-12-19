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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 734.432.468 Garanti Bankası 671.809.139 ASELSAN 317.967.753 Halkbank 309.911.777 Kardemir (D) 286.975.884 Akbank 272.232.997 Yapı ve Kredi Bank. 186.198.375 ICBC Turkey Bank 183.942.273 Vakıflar Bankası 183.721.562 Ereğli Demir Çelik 182.912.911 İş Bankası (C) 134.884.147 Petkim 127.838.685 Türk Telekom 116.884.327 Sasa Polyester 114.944.468 Tüpraş 107.149.314 Turkcell 86.083.079 Bim Mağazalar 81.426.719 Koza Madencilik 72.430.231 Doğtaş Kelebek Mobilya 66.473.150 Çemaş Döküm 59.342.456(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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