Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 911.136.799 Türk Hava Yolları 737.077.302 ASELSAN 460.026.978 Kardemir (D) 329.392.095 Halkbank 280.344.584 Vakıflar Bankası 192.536.838 Akbank 182.199.202 Tüpraş 151.991.943 İş Bankası (C) 135.013.566 Ereğli Demir Çelik 127.636.918 Petkim 101.227.437 Yapı ve Kredi Bank. 100.404.334 Turkcell 96.534.616 Bim Mağazalar 94.721.423 Türk Telekom 90.153.606 Işıklar Enerji Yapı Hol. 87.711.833 Şok Marketler 84.426.272 Koza Madencilik 84.294.529 Koza Altın 76.193.395 Koç Holding 52.179.289(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

