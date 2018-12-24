Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 388.696.756 Garanti Bankası 355.637.342 ASELSAN 327.042.830 Kardemir (D) 239.784.068 Türk Telekom 167.719.761 Halkbank 157.417.840 Işıklar Enerji Yapı Hol. 93.800.244 Akbank 90.817.811 Vakıflar Bankası 82.140.482 İş Bankası (C) 75.939.024 Koza Madencilik 71.786.682 Ereğli Demir Çelik 66.791.127 Koza Altın 65.350.932 Turkcell 62.674.552 Tüpraş 61.509.964 Petkim 53.469.974 ICBC Turkey Bank 42.399.708 Tekfen Holding 40.182.740 Yapı ve Kredi Bank. 34.522.640 Bim Mağazalar 33.651.866(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

