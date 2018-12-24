FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 18:51 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 388.696.756 Garanti Bankası 355.637.342 ASELSAN 327.042.830 Kardemir (D) 239.784.068 Türk Telekom 167.719.761 Halkbank 157.417.840 Işıklar Enerji Yapı Hol. 93.800.244 Akbank 90.817.811 Vakıflar Bankası 82.140.482 İş Bankası (C) 75.939.024 Koza Madencilik 71.786.682 Ereğli Demir Çelik 66.791.127 Koza Altın 65.350.932 Turkcell 62.674.552 Tüpraş 61.509.964 Petkim 53.469.974 ICBC Turkey Bank 42.399.708 Tekfen Holding 40.182.740 Yapı ve Kredi Bank. 34.522.640 Bim Mağazalar 33.651.866(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Bursa'da turizmde yeni adımBursa'da turizmde yeni adım
Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldıSanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da turizmde yeni adım

Bursa'da turizmde yeni adım

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Sanayinin duayeni Asım Kocabıyık anıldı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

Marmarabirlik'ten 347 milyon liralık zeytin alımı

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

JWP Yönetici Ortağı, Fulya Özarı ve Leslie Krespin oldu

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

Birleşik Krallık’ta kedi ve köpek satışı yasaklanıyor

Tersane işçilerinden Sakarya'daki askeri fabrikanın özelleştirilmesi kararına tepki

Tersane işçilerinden Sakarya'daki askeri fabrikanın özelleştirilmesi kararına tepki

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.