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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 18:37 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 288.558.048 Garanti Bankası 243.792.183 Halkbank 239.043.935 ASELSAN 152.631.530 Kardemir (D) 110.785.424 İş Bankası (C) 56.162.912 Türk Telekom 50.257.069 Işıklar Enerji Yapı Hol. 43.140.270 Vakıflar Bankası 42.560.320 Yapı ve Kredi Bank. 40.822.154 Koza Madencilik 39.994.612 Akbank 39.821.977 Ereğli Demir Çelik 38.481.706 Tüpraş 34.102.009 Tümosan Motor ve Traktör 32.484.063 Petkim 27.105.936 İpek Doğal Enerji 22.569.325 Koza Altın 22.265.640 Polisan Holding 14.968.939 İhlas Gayrimenkul 14.385.095(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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