Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 514.901.617 Garanti Bankası 491.890.636 ASELSAN 295.473.555 Koza Madencilik 167.398.390 İş Bankası (C) 157.905.642 Halkbank 146.743.942 Kardemir (D) 118.819.375 Koza Altın 110.859.992 Akbank 98.089.787 Petkim 93.776.664 Flap Kongre Toplantı Hiz. 91.317.914 Gübre Fabrik. 84.532.738 Turkcell 78.745.720 Tüpraş 73.724.560 Ereğli Demir Çelik 72.980.671 Vakıflar Bankası 72.246.261 Bim Mağazalar 65.045.053 TAV Havalimanları 59.595.107 Türk Telekom 58.011.126 İpek Doğal Enerji 54.825.802(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

