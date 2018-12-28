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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 28.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 587.635.740 Türk Hava Yolları 412.204.879 Halkbank 167.922.977 Koza Madencilik 167.891.637 ASELSAN 143.314.506 Kardemir (D) 118.664.557 İş Bankası (C) 114.037.007 Şişe Cam 107.431.734 Koza Altın 79.073.885 Akbank 77.983.204 Bim Mağazalar 68.752.419 Ereğli Demir Çelik 68.038.301 Petkim 63.274.681 Vakıflar Bankası 60.318.504 İpek Doğal Enerji 56.511.704 Tüpraş 53.158.076 Flap Kongre Toplantı Hiz. 50.834.668 Turkcell 47.964.685 Türk Telekom 44.505.395 İhlas Gayrimenkul 44.176.519(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

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