Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 962.804.532 Garanti Bankası 606.513.400 ASELSAN 273.591.657 Halkbank 244.381.424 Akbank 202.493.578 Koza Madencilik 194.733.811 Türk Telekom 172.315.805 Kardemir (D) 165.210.552 Vakıflar Bankası 163.799.150 Ereğli Demir Çelik 155.454.210 İş Bankası (C) 151.581.152 Koza Altın 147.472.286 Petkim 138.248.652 Yapı ve Kredi Bank. 134.797.007 Bim Mağazalar 110.565.752 Tüpraş 100.806.747 İpek Doğal Enerji 80.496.632 Turkcell 79.018.918 Koç Holding 62.667.556 Soda Sanayii 53.029.276(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

