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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 18:50 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.251.701 Garanti Bankası 1.587.388.254 Petkim 569.150.818 Akbank 527.908.815 İş Bankası (C) 463.824.648 Kardemir (D) 419.036.531 ASELSAN 324.325.126 Vakıflar Bankası 301.045.884 Halkbank 286.386.814 Ereğli Demir Çelik 196.794.848 Karsan Otomotiv 177.549.297 Türk Telekom 175.860.675 Yapı ve Kredi Bank. 172.716.237 İhlas Gayrimenkul 163.193.143 Koza Madencilik 148.340.404 Koza Altın 136.553.014 Vestel 126.441.563 Tüpraş 124.578.230 Sasa Polyester 124.118.545 Bim Mağazalar 114.035.356(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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