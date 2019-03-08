Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.275.068.310 Garanti Bankası 553.914.711 Vestel 461.052.884 Petkim 397.231.395 Kardemir (D) 285.162.894 Akbank 280.233.303 ASELSAN 230.286.633 İş Bankası (C) 214.609.260 Türk Telekom 197.581.632 Vakıflar Bankası 190.877.663 Yapı ve Kredi Bank. 142.416.885 Ereğli Demir Çelik 130.792.757 Halkbank 124.695.019 Bim Mağazalar 118.348.321 Tüpraş 112.484.792 Koza Madencilik 105.015.812 Koza Altın 95.865.217 Turkcell 63.163.297 İhlas Gayrimenkul 61.952.796 Pegasus 59.335.322(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

