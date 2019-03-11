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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.204.442.277 Vestel 680.650.584 Garanti Bankası 489.852.881 Petkim 394.043.606 Kardemir (D) 329.687.621 Akbank 272.436.606 ASELSAN 213.121.274 İş Bankası (C) 195.633.472 Bim Mağazalar 157.422.530 Ereğli Demir Çelik 146.346.873 Tüpraş 145.253.550 Vakıflar Bankası 134.643.338 Halkbank 130.417.388 Emlak Konut GMYO 122.747.390 Koza Madencilik 111.390.762 Koza Altın 87.851.460 Turkcell 87.473.917 Yapı ve Kredi Bank. 84.943.335 Türk Telekom 72.000.139 Koç Holding 56.220.648(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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