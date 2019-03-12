FİNANS

Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 18:39 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 914.546.120 Türk Hava Yolları 808.126.042 Garanti Bankası 563.192.724 ASELSAN 519.199.363 Akbank 307.491.112 Vestel 285.983.209 İş Bankası (C) 230.088.112 Vakıflar Bankası 173.186.327 Halkbank 170.559.067 Ereğli Demir Çelik 169.359.451 Kardemir (D) 157.533.535 Koza Madencilik 126.076.518 Türk Telekom 117.596.281 Emlak Konut GMYO 111.486.391 Koza Altın 110.221.249 Yapı ve Kredi Bank. 102.566.259 Tüpraş 101.240.592 Bim Mağazalar 70.109.896 Koç Holding 69.713.429 Turkcell 66.229.321(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık""Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"
THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındıTHY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsada işlem hacmi sıralaması

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

O işlerde çalışanlar dikkat! Artık çok tehlikeli

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Dede mesleğini dijitale taşıdı! Satışlar 2 kat arttı

Tatile çıkacaklar dikkat!

Tatile çıkacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

THY’nin Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı alındı

İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

İstavritin kilogramı 10 liraya geriledi

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Elips Tasarım Mimarlık "International Property Awards"ta üç ödül kazandı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

Betam: Yeni Ekonomi Programı hedefi tutturulamadı

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

TANAP, Azerbaycan'dan gelen gazı 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa'ya verecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.