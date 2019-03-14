Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 886.013.917 Garanti Bankası 589.536.320 Kardemir (D) 548.722.079 Akbank 343.510.888 Petkim 340.966.487 Halkbank 257.886.719 İş Bankası (C) 227.296.531 ASELSAN 221.184.551 Emlak Konut GMYO 203.652.166 Ereğli Demir Çelik 182.668.835 Vakıflar Bankası 148.713.648 Koza Madencilik 134.795.786 Vestel 128.847.971 Koza Altın 105.125.302 Türk Telekom 83.254.356 Yapı ve Kredi Bank. 75.925.816 Tüpraş 75.435.700 Bim Mağazalar 72.623.170 Turkcell 58.845.218 Doğan Holding 52.372.725(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

