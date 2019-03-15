Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 999.716.777 Türk Hava Yolları 560.692.365 Garanti Bankası 552.097.965 Petkim 548.880.936 ASELSAN 356.494.076 Akbank 331.895.762 Ereğli Demir Çelik 301.309.926 Turkcell 293.561.949 İş Bankası (C) 272.063.171 Tüpraş 256.225.050 Halkbank 249.746.337 Emlak Konut GMYO 221.197.147 Vakıflar Bankası 219.416.432 Vestel 201.500.549 Türk Telekom 200.511.873 Yapı ve Kredi Bank. 136.185.664 Bim Mağazalar 120.338.870 Koç Holding 97.412.017 Koza Madencilik 94.868.306 Arçelik 91.655.405(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

