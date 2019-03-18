Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.559.352.099 Garanti Bankası 814.850.324 Kardemir (D) 563.563.789 Petkim 512.450.289 Koza Madencilik 412.173.706 Akbank 338.668.320 Halkbank 300.283.435 ASELSAN 293.998.058 İş Bankası (C) 218.581.059 Ereğli Demir Çelik 182.954.062 Vakıflar Bankası 172.055.460 Turkcell 152.496.262 Koza Altın 138.569.151 Yapı ve Kredi Bank. 137.841.172 Türk Telekom 134.857.108 Emlak Konut GMYO 118.308.013 Vestel 103.268.035 Tüpraş 81.141.068 İpek Doğal Enerji 79.726.575 Arçelik 63.828.043(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

