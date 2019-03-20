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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 730.824.926 Türk Hava Yolları 437.297.800 Petkim 202.464.424 Garanti Bankası 200.122.077 Vestel 198.578.328 Koza Madencilik 147.929.497 Yapı ve Kredi Bank. 138.852.652 Emlak Konut GMYO 126.835.647 Aselsan 121.546.543 İş Bankası (C) 110.599.321 T. Halk Bankası 81.641.596 Türk Telekom 79.550.982 Akbank 77.326.143 Turkcell 74.675.857 Ereğli Demir Çelik 74.023.818 Vakıflar Bankası 66.757.726 Bim Mağazalar 49.413.492 Albaraka Türk 41.914.052 Koza Altın 40.016.780 ICBC Turkey Bank 39.536.509(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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