Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 2.146.451.028 Türk Hava Yolları 1.126.050.479 Garanti Bankası 533.999.127 Petkim 511.352.808 Vestel 278.956.048 Koza Madencilik 252.539.820 ASELSAN 238.080.272 Akbank 227.317.289 İş Bankası (C) 221.808.482 Halkbank 215.891.038 Emlak Konut GMYO 214.707.726 Yapı ve Kredi Bank. 174.977.327 Ereğli Demir Çelik 172.412.230 Turkcell 155.250.172 Bim Mağazalar 149.178.737 Türk Telekom 135.350.094 Vakıflar Bankası 128.771.487 Koza Altın 112.084.860 Albaraka Türk 88.329.825 Tüpraş 63.158.716(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

