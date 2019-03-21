Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.490.666.909 Garanti Bankası 1.077.387.939 Kardemir (D) 1.013.843.958 Akbank 496.725.950 Halkbank 341.612.651 Petkim 321.937.217 Koza Madencilik 315.741.050 İş Bankası (C) 310.608.129 ASELSAN 230.930.503 Ereğli Demir Çelik 226.561.082 Turkcell 179.174.750 Vakıflar Bankası 171.425.565 Türk Telekom 160.124.661 Tüpraş 158.974.933 Bim Mağazalar 151.457.700 Vestel 138.212.313 Emlak Konut GMYO 128.098.728 Yapı ve Kredi Bank. 97.078.429 Koza Altın 91.266.885 Albaraka Türk 91.235.994(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

