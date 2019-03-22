Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası834.565.688Türk Hava Yolları703.494.254Kardemir (D)425.848.451Petkim258.319.097Akbank217.782.463İş Bankası (C)193.117.412Vakıflar Bankası167.064.641Aselsan155.760.695Yapı ve Kredi Bank.151.949.136T. Halk Bankası144.464.871Koza Madencilik140.673.400Emlak Konut GMYO109.168.941Ereğli Demir Çelik78.032.811Bim Mağazalar73.741.435Vestel72.880.550Türk Telekom71.459.965Turkcell62.414.268Tüpraş53.969.891Koç Holding47.086.241Verusa Holding42.038.364(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

