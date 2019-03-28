Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.639.783.201 Türk Hava Yolları 1.615.271.110 Akbank 1.038.704.914 Vakıflar Bankası 570.113.269 Kardemir (D) 540.549.006 İş Bankası (C) 457.606.091 Halkbank 357.941.810 Ereğli Demir Çelik 332.956.594 ASELSAN 324.875.252 Tüpraş 318.311.876 Petkim 311.545.529 Turkcell 265.930.333 Bim Mağazalar 260.323.373 Yapı ve Kredi Bank. 215.894.068 Türk Telekom 198.490.381 Emlak Konut GMYO 192.893.511 Koza Madencilik 154.964.102 Koç Holding 147.987.964 Koza Altın 128.147.787 Sabancı Holding 107.137.534(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

