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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 18:46 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.153.771.861 Türk Hava Yolları 867.085.651 Halkbank 645.851.599 Akbank 377.615.335 Kardemir (D) 312.654.018 Ereğli Demir Çelik 264.387.824 ASELSAN 218.148.181 Petkim 216.220.965 Vakıflar Bankası 212.705.925 İş Bankası (C) 200.536.915 Tüpraş 170.376.173 Yapı ve Kredi Bank. 164.184.464 Türk Telekom 154.037.223 Turkcell 140.831.388 Sabancı Holding 139.004.046 Koza Madencilik 99.362.629 Bim Mağazalar 94.773.952 Karsan Otomotiv 93.614.480 Koç Holding 83.457.711 Vestel 79.139.075(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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