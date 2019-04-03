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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 18:52 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 956.784.614 Garanti Bankası 923.143.497 Halkbank 452.786.522 Akbank 425.285.630 Kardemir (D) 272.177.538 Vakıflar Bankası 226.327.440 Petkim 193.423.003 İş Bankası (C) 183.874.748 ASELSAN 156.922.874 Ereğli Demir Çelik 117.653.083 Tüpraş 114.308.851 Emlak Konut GMYO 93.009.753 Koza Madencilik 92.676.474 Pegasus 88.639.496 Türk Telekom 88.375.420 Yapı ve Kredi Bank. 85.937.425 Tekfen Holding 84.560.894 Karsan Otomotiv 82.767.291 Bim Mağazalar 80.508.348 Turkcell 77.382.386(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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