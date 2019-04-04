Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.519.150.854 Garanti Bankası 1.144.137.068 Halkbank 721.846.456 Akbank 572.559.966 Kardemir (D) 378.165.597 Vakıflar Bankası 336.813.313 İş Bankası (C) 281.499.834 Petkim 253.388.200 Ereğli Demir Çelik 216.781.116 Yapı ve Kredi Bank. 216.218.109 ASELSAN 210.198.685 Turkcell 182.947.170 Koza Madencilik 156.523.381 Tüpraş 150.652.974 Koza Altın 143.014.473 Türk Telekom 135.787.966 Emlak Konut GMYO 94.564.265 Bim Mağazalar 91.480.848 Sabancı Holding 73.861.178 Koç Holding 67.841.507(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

