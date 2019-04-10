Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 1.288.531.939 Türk Hava Yolları 772.980.882 Garanti Bankası 601.850.111 Kardemir (D) 590.721.009 Vakıflar Bankası 369.488.846 Akbank 294.138.336 İş Bankası (C) 163.019.552 ASELSAN 143.926.966 Ereğli Demir Çelik 142.331.543 Tüpraş 125.329.610 Bim Mağazalar 121.789.171 Petkim 119.439.148 Yapı ve Kredi Bank. 103.325.881 Türk Telekom 97.144.429 Koza Madencilik 92.602.115 Turkcell 82.252.995 Sasa Polyester 76.813.707 Vestel 53.406.659 Ford Otosan 51.007.788 Emlak Konut GMYO 50.357.309(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

