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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.008.174.430 Garanti Bankası 676.879.386 Halkbank 648.398.946 Akbank 309.509.797 Kardemir (D) 263.000.005 ASELSAN 196.337.663 İş Bankası (C) 180.791.112 Vakıflar Bankası 166.695.206 Petkim 136.888.330 Koza Madencilik 128.853.363 Türk Telekom 106.497.044 Tüpraş 95.354.968 Ereğli Demir Çelik 92.800.072 Turkcell 92.205.067 Emlak Konut GMYO 85.768.826 Vestel 82.525.823 Yapı ve Kredi Bank. 80.623.992 Koza Altın 62.298.358 Bim Mağazalar 57.563.183 Şişe Cam 56.747.265(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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