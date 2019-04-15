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Borsada işlem hacmi sıralaması

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 967.123.845 Türk Hava Yolları 646.487.752 Halkbank 339.652.029 Akbank 247.670.806 Kardemir (D) 215.883.809 Ereğli Demir Çelik 190.279.995 Tüpraş 158.003.333 İş Bankası (C) 148.286.273 Turkcell 146.052.360 Vakıflar Bankası 130.851.038 ASELSAN 110.406.266 Petkim 98.441.649 Vestel 76.355.432 Sabancı Holding 68.319.909 Bim Mağazalar 60.676.388 Koza Madencilik 55.296.683 Türk Telekom 46.114.502 Koç Holding 42.909.303 Emlak Konut GMYO 39.676.821 Koza Altın 37.642.656(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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